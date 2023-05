Influencer diz ter tido voz clonada por inteligência artificial e pai caiu em golpe

Para se proteger contra esse tipo de golpe, é importante que as pessoas fiquem atentas a possíveis pedidos de dinheiro ou informações confidenciais feitos por telefone, principalmente se a ligação vier de um número desconhecido ou se a pessoa do outro lado da linha parecer diferente do normal. Além disso, é sempre importante verificar a veracidade das informações antes de tomar qualquer tipo de decisão ou fazer uma transferência bancária.

Dario que é dono do perfil "Almanaque SOS" tem vários vídeos nas redes sociais com dicas que facilitam o dia a dia de jovens.

Dario divulgou prints de uma conversa com o pai em que ele conta que transferiu R$ 600 para uma pessoa após receber uma ligação do filho. O influencer então passou a desconfiar de que teve a voz clonada para a ligação pois recursos de IA permitem criação de novas frases a partir de vídeos e áudios ou informações já presentes na internet.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.