Influencer denuncia hospital após irmão de 3 anos morrer depois de ser liberado duas vezes

O influencer digital Paulo Henrique denunciou, por meio de publicações em sua rede social, um hospital municipal de Itatira, no interior do Ceará, após o irmão, João Gabriel, de 3 anos, morrer na unidade. Segundo ele, a criança morreu por negligência após ser liberada duas vezes pelos médicos.

No instagram, Paulo publicou uma série de vídeos nos stories mostrando a saga para socorrer o menino. De acordo com ele, o irmão começou a passar mal no domingo (17) e foi levado ao hospital após apresentar febre e dor na garganta.

“Meu irmão estava com 39 graus de febre, levamos para o hospital no domingo. O médico atendeu, passou uma injeção, ele tomou a injeção e passou uns remédios para a minha mãe comprar e ela comprou. Ele tomou a injeção e nada da febre baixar, aí nós levamos para o enfermeiro. O enfermeiro deu um remédio que baixou a febre, ele melhorou e nós viemos para casa”, explicou Henrique.

Já na madrugada de segunda (18), a criança passou mal e foi levada novamente para a unidade. “Quando foi 01h da manhã meu irmão começou a gemer, falando de uma dor na barriga, a febre ficando muito alta de novo e nós levamos para o hospital novamente. Chegando lá, o vigia foi chamar o médico, o médico demorou mais de 30 minutos para descer. Ele passou mais duas injeções para o meu irmão, sendo que ele já tinha tomado uma, e a febre dele não baixou, estava em 38,1 graus e o médico mandou a gente vir para casa”, detalhou o irmão da vítima.

Depois da criança ter sido liberada pela segunda vez, João Gabriel foi levado para casa adormecido. Porém, horas depois o menino teve piora e precisou ser socorrido para o hospital novamente.

“Quando ele chamou minha mãe, ele já estava bem roxinho. Aí minha mãe deu entrada no hospital novamente com ele. Chegou lá o médico botou ele no soro. Quando foi 12h meu irmão começou a passar mal, tentaram reanimar, mas ele morreu”, disse Paulo. Ainda conforme o influenciador, a família pediu a transferência do menino para o hospital de Canindé, mas ele faleceu antes de ser encaminhado.

Após o ocorrido, seguidores começaram a levantar a tag "Justiça por Biel". De acordo com a secretaria de saúde de Itatira, o médico que realizou o atendimento foi temporariamente afastado e o caso está sendo investigado.