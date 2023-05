Influencer achada morta com ex-namorado tinha marcado com amigo para gravar conteúdo

O influencer está abalado com a morte da amiga: “É difícil acreditar. A Micaelly era uma menina tão doce, com uma energia tão boa, sempre alegre. Nunca vi ela triste, nunca vi ela desanimada. Sempre empolgada. Incrível, energia incrível. E de repente você recebe a notícia que ela foi assassinada pelos ex-namorado é uma coisa muito cruel”, lamentou.

Os corpos de Micaelly e o ex-namorado foram encontrados dentro de um carro que estava estacionado a um prédio, no bairro Jardim Santa Clara do Lago. Os dois tinham marcas de tiros na cabeça e corpo de David estava com uma arma de fogo na mão. A polícia trata o crime como feminicídio seguido de suicídio.

“Ontem eu tinha combinado de gravar com minha amiga, mas ela não apareceu”, disse o influenciador Kaiak Diniz, amigo da influencer Micaelly dos Santos Lara, 19, encontrada morta junto com o ex-namorado David Aparecido da Silva Alves, 30, dentro de um carro, na noite desta segunda-feira (15), em Hotolânadia, São Paulo.

