Infectado com Ômicron vai à festa com 90 pessoas em SP; 22 estão com covid

O secretário de saúde da capital, Edson Aparecido, disse que sete pessoas que tiveram contato com o infectado, obtiveram sequenciamento positivo para a ômicron no exame.

Os 22 testes estão sendo realizados no Hospital Albert Einstein. O resultado deve ficar pronto nos próximos dias, para confirmar com qual variante os participantes estão infectados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.