Inep inicia aplicação do Pisa 2022

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) começou a aplicar nesta segunda-feira (18) as provas do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa).

Estudantes de todo o país, com 15 anos de idade e que estejam matriculados a partir do 7º ano do ensino fundamental, serão avaliados até o dia 31 de maio.

O principal domínio a ser avaliado este ano será matemática, mas os estudantes também serão testados em leitura e Ciências, além de Letramento Financeiro e Pensamento Criativo.

A avaliação será feita em formato eletrônico, em sessões de até 6 horas de duração. No caso de escolas que não têm os equipamentos necessários, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), contratada para aplicar as provas, fornecerá os notebooks.

Além de avaliar o conhecimento dos estudantes, também serão aplicados questionários aos estudantes, seus pais, professores e diretores das escolas para obtenção de informações sobre os principais aspectos dos ambientes familiar e escolar dos jovens, incluindo o percurso pedagógico e as experiências de aprendizagem.

Aplicado a cada três anos, o Pisa tem o objetivo de produzir indicadores que possam ser utilizados pelos governos dos países participantes como instrumentos de trabalho na definição e no refinamento de políticas educativas.

Os resultados permitem que cada país avalie os conhecimentos e as habilidades de seus estudantes em comparação com os de outros países, aprenda com as políticas e práticas aplicadas em outros lugares e formule suas políticas e programas educacionais, visando à melhora da qualidade e da equidade dos resultados de aprendizagem.