Inep divulga resultado dos recursos para isenção na prova do Enem 2023

O INEP publicou nesta sexta-feira (19) o resultado dos recursos para quem pediu isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 (ENEM) e teve o pedido negado. Para conferir o resultado é só acessar a página do participante.

É precisa utilizar login e senha únicos, cadastrados no portal do governo federal, no site gov.br.

É necessário se cadastrar somente uma vez para ter acesso liberado a todos os serviços. Caso o participante já tenha cadastro, mas não lembre senha é possível recuperá-la. Lembrando que a aprovação dos pedidos não garante a inscrição no exame.

Os interessados em fazer o ENEM 2023, isentos ou não, devem realizar a inscrição entre os dias 5 e 16 de junho, na página do participante.

Agência Brasil