Inep divulga cronograma completo do Enem 2021; confira

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou nessa quarta-feira (2), o cronograma completo do Enem 2021.

Conforme o edital, as provas acontecerão nos dias 21 e 28 de novembro nas versões impressas e digital. Ambas contarão com as mesmas perguntas.

O prazo para as inscrições iniciam no dia 30 de junho e finalizam no dia 14 de julho.Pedidos de atendimento especializado devem ser feitos neste mesmo período, enquanto os pedidos de tratamento pelo nome social deve ser solicitado dos dias 19 a 23 de julho.

No dia 21, os candidatos farão prova com conteúdo de linguagens e ciências humanas (com 45 questões cada disciplina) e redação.

No dia 28, os conteúdos exigidos serão matemática e ciências da natureza, cada disciplina também contará com 45 perguntas.

Nos dias de realização das provas, os portões abrem às 12h e fecham às 13h. A aplicação começa às 13h30 e termina às 19h no primeiro dia e 18h30 no segundo dia. O horário base é o de Brasília.