Inep aplica até domingo provas do Revalida

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplica até este domingo (24), as provas do Revalida, exame para validar os diplomas médicos obtidos por alunos que se formaram no exterior.

Segundo a Agência Brasil, os candidatos farão as provas práticas de habilidades clínicas e serão avaliados nas áreas de clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, além de medicina da família. Segundo o Inep, a nota mínima para aprovação é de 60,722 pontos de 100.

A aprovação no exame atesta que o diploma emitido no exterior é compatível com as exigências de formação das universidades brasileiras.