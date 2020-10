Indígena tem afundamento de crânio durante ataque de onça; veja fotos

O indígena Irenaldo José da Silva, de 36 anos, precisou passar por uma cirurgia após ser atacado por uma onça-pintada. O caso aconteceu Baía dos Guatós, no município de Barão de Melgaço, no Mato Grosso, no final de semana.

Segundo informações de um site do sistema Globo, o homem estava na floresta quando se deparou com uma onça. Ele teve duas artérias da cabeça rompidas e o crânio afundado, necessitando passar por cirurgia no Hospital Metropolitano de Várzea Grande.

Irinaldo ainda está internado e precisou levar pontos na cabeça e rosto, devido às mordidas que levou durante o ataque.