Indígena morre e outros 2 ficam feridos ao serem baleados por garimpeiros

Garimpeiros atacaram e mataram um indígena de 36 anos, e balearam outros dois, de 24 e 31 anos, nesse sábado (29), na Comunidade de Uxiu, território nativo localizado em Roraima.

A vítima fatal foi Ilson Xirixana, que trabalhava como agente indígena de saúde (AIS), na região. Ilson e os dois homens que sobreviveram foram atacados por garimpeiros encapuzados.

De acordo com as vítimas, o grupo já chegou atirando contra eles. Ilson ainda chegou a ser socorrido com vida, mas morreu na manhã de hoje (30). Ele levou um tiro na cabeça.

O homem de 24 anos foi ferido com dois disparos no abdômen e o de 31 anos, foi baleado nas pernas, no abdômen e também na lombar. Eles seguem internados em Boa Vista.