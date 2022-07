Incêndio destrói prédio de prefeitura no Pará

Em nota, a prefeitura informou que "O fogo começou na sala da Procuradoria Geral do Município (PGM), no segundo piso da prefeitura, com um curto-circuito em um ar-condicionado. A partir daí, uma intensa fumaça invadiu o espaço e o fogo se alastrou rapidamente por outras salas". "A prefeitura irá se reunir para adotar as medidas a serem tomadas para a reconstrução da prefeitura e locais de funcionamento das secretarias lotadas no prédio".

