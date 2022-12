Incêndio de grandes proporções atinge loja do Magazine Luiza; vídeos

Vários produtos da loja ficaram destruídos. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para combater as chamas.

O gerente da loja contou que o fogo iniciou após uma explosão em um ar condicionador. O estabelecimento estava funcionando no momento do ocorrido e ninguém ficou ferido.

Uma loja do Magazine Luiza foi atingida por um incêndio de grandes proporções na Avenida Washington Soares, no Bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, nesta sexta-feira (2).

