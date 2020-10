Incêndio causa pânico em hospital e pacientes são retirados às pressas

Um princípio de incêndio atingiu o hospital Santa Lúcia Norte, no Distrito Federal em Brasília, na noite deste sábado (17), e os pacientes foram retirados às pressas.

De acordo com o Sistema Globo, as chamas foram provocadas por um curto-circuito na casa de máquinas da unidade de saúde. O fogo foi controlado e o prédio foi liberado para retomar as atividades. Não houve informação de feridos e ninguém precisou ser transferido para outra unidade de saúde.

Os bombeiros informaram que mais de cem pacientes tiveram que ser retirados do prédio e o quinto andar da unidade de saúde, onde fica as máquinas onde o incêndio teve início, chegou a ser interditado e ficou sem energia. No entanto, o local também foi liberado.