Incêndio atinge a Serra do Curral, em Belo Horizonte

Militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e brigadistas da mineradora Vale combatem, desde as 18h10 desta sexta-feira, 9, um incêndio de grandes proporções na Serra do Curral, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ao todo, cinco viaturas foram deslocadas até o local na noite de ontem. Segundo informações dos bombeiros, havia duas linhas de incêndio principais, que foram controladas por volta das 04h00.

Uma terceira linha avançou em direção a uma empresa de mineração nas redondezas, o que deu início a um novo combate às chamas no início da manhã. Agora, os bombeiros contam com o apoio de aeronaves para tentar extinguir o incêndio.

De acordo com a corporação, as chamas começaram em uma fazenda localizada em Nova Lima, cidade vizinha da capital, em uma região também conhecida como Cubango. Brigadistas da Vale iniciaram o combate antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Por conta dos declives, o local é considerado de difícil acesso, o que tem dificultado o combate às chamas. Desde o começo, o fogo se dissipou de forma rápida por conta dos ventos da região e se aproximou de torres de rádio instaladas na serra.

Segundo informações dos bombeiros, ainda não existem informações sobre a causa do incêndio ou sobre a área atingida pelo fogo até o momento.

A linha de fogo foi registrada por moradores de cidades localizadas ao redor da serra, que comentaram sobre o incêndio nas redes sociais. "A vontade é de chorar com o tamanho do incêndio na Serra do Curral", lamentou uma das usuárias no Twitter.

O incêndio aconteceu no mesmo dia em que a prefeitura de Belo Horizonte publicou um decreto no Diário Oficial do município, oficializando a criação do "Dia do Pico", um projeto de lei que determina 8 de dezembro como o dia de celebração à Serra do Curral, um dos cartões-postais naturais da capital do Estado.