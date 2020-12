Incêndio atinge hospital em São Gonçalo, no Rio de Janeiro

Um incêndio atingiu nesta quinta-feira (24) o Hospital e Clínicas São Gonçalo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo um site de notícias do Globo, os bombeiros foram chamados e estavam no local às 14h40. Ainda não havia informações sobre feridos no horário.

Imagens de redes sociais mostram pacientes sendo retirados às pressas. Testemunhas falaram que o incêndio foi precedido por uma explosão.