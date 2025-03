Incêndio atinge comunidade na região da cracolândia em São Paulo

O Corpo de Bombeiros mobilizou nove equipes para conter as chamas, e não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Um incêndio atingiu uma comunidade na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, na manhã deste domingo (9). O fogo começou por volta das 9h30 em barracos de madeira na Rua dos Gusmões, no bairro Santa Ifigênia.

