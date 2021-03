Imprensa internacional repercute anulação de condenações de Lula

A anulação de todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal relacionadas às investigações da Operação Lava Jato, está sendo noticiada com destaque na imprensa internacional.

De acordo com o grupo Globo, está sendo destacado que a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, permite a Lula voltar a se candidatar, uma vez que ele recupera seus direitos políticos.

O site do americano "The New York Times" disse que Lula poderá voltar a tentar as eleições com a anulação das condenações pela Corte.

"A decisão de um juiz do Supremo Tribunal Federal prepara o terreno para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concorrer contra o presidente Jair Bolsonaro na disputa presidencial do próximo ano", diz a publicação.

O site do jornal francês “Le Monde”, anunciou: “No Brasil, um juiz da Corte Suprema anula as condenações de Lula” e diz que a decisão tem o “efeito de uma bomba” no país.

Já no “El País, da Espanha,consta: “Um juiz do Supremo do Brasil anula as condenações contra Lula da Silva. A decisão permitirá ao ex-presidente ser candidato nas eleições”.

A notícia também foi veículada em sites da Itália, Portugal, Alemanha, Argentina, Bolívia e Chile.