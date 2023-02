Ilhados, garimpeiros fogem de terras Yanomami por R$ 15 mil e acusam pilotos de chantagem

Indignados, os garimpeiros interditaram a pista para impedir que aeronaves pousem até que os preços sejam reduzidos. Os aviões usados no transporte ilegal dos criminosos pode levar até 4 passageiros, com faturamento de 60 mil por cada voo.

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra garimpeiros revoltados com pilotos de aviões que estão cobrando R$ 15 mil para quem deseja sair da Terra Indígena Yanomami. Após operação do governo federal, teve início a fuga em massa de garimpeiros e o valor da viagem aumentou 5 vezes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.