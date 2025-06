Igreja Mundial fundada por Valdemiro Santiago é despejada por dívida de aluguel

A Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada pelo bispo Valdemiro Santiago, enfrenta uma ordem de despejo determinada pela Justiça. O imóvel de 46 mil metros quadrados está localizado em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. A decisão, proferida pela Justiça do Pará, baseia-se na falta de pagamento de aluguéis, acumulando uma dívida significativa. A juíza Vanessa Ramos Couto, da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, determinou no final de abril que a instituição religiosa desocupe o imóvel em 15 dias, sob risco de despejo forçado.

A notificação da decisão judicial ocorreu em 15 de maio, e o prazo estipulado para a desocupação do edifício encerrou-se na última sexta-feira (30). Agora, os credores aguardam as providências da Justiça de São Paulo para que a ordem seja efetivada. A raiz do litígio remonta a um contrato de aluguel no valor de R$ 600 mil mensais, assinado por 18 meses, após a propriedade do imóvel ser transferida.

Originalmente de posse da Igreja Mundial, o prédio foi repassado à SM Comunicações em setembro de 2022, como quitação de dívidas. Posteriormente, a SM Comunicações transferiu o imóvel para a V R de Miranda Participações. Ambas as empresas têm sede em Belém, o que explica a tramitação do processo no Pará. Contudo, a Igreja Mundial não honrou todos os pagamentos acordados, resultando em um débito que, somado a encargos e correções, atinge R$ 4,1 milhões.

Em sua defesa nos autos, a Igreja Mundial do Poder de Deus argumenta que o imóvel de Santo Amaro nunca deixou de pertencer-lhe, contestando a legalidade da transferência da propriedade. A instituição alega ter sido induzida a erro e que seus líderes teriam sofrido pressão psicológica para assinar o contrato de transferência. No entanto, esses pontos não foram detalhados pela igreja ao longo do processo judicial, o que pode ter influenciado o desfecho da decisão.