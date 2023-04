Idoso suspeito de amarrar cachorro em carro e arrastá-lo até a morte é preso

Em depoimento, ele teria dito que disse o animal já estava morto por conta de uma doença, e para não sujar o porta-malas do carro, ele teve a ideia de amarrar o animal no reboque e levar até uma área de mata.

Um homem de 75 anos foi preso nesta sexta-feira (31), suspeito de arrastar um cachorro até a morte. O caso aconteceu em Bagé, Rio Grande do Sul, e chocou a população do município. O caso aconteceu na segunda-feira (27).

