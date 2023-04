Idoso sobe em caixa d'água para reclamar de som do vizinho e é eletrocutado

Segundo a Polícia Civil, a esposa da vítima disse que estava jantando com o marido, e que ele estava incomodado com barulho, momento em que disse que iria conversar com o outro morador pelo muro.

Um idoso de 60 anos morreu eletrocutado ao subir em uma caixa d'água para pedir que o vizinho abaixasse o volume do som. A tragédia aconteceu em Goiânia, no domingo (2).

