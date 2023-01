Idoso se perde em mata e é encontrado após ajuda de seu cachorro

Um idoso de 82 anos foi encontrado por bombeiros após ficar perdido por um dia em mata na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. O socorro foi possível após ajuda de seu cachorro, um vira-lata caramelo.

De acordo com o Uol, o idoso desapareceu na sexta-feira (27), quando saiu para passear com seu cachorro. Homem e animal só foram encontrados no dia seguinte. O idoso estava deitado no chão em local de difícil acesso em mata fechada. Ele contou aos bombeiros que havia se perdido.

"Os militares se dividiram em duas guarnições e seguiram por trilhas distintas na mata aos fundos do bairro Vila Ipanema, no entorno do ribeirão. Durante as buscas, ouviu-se os latidos do cachorro que estava junto ao seu dono e assim ele foi localizado", informaram os bombeiros.

O idoso foi avaliado por uma equipe dos bombeiros e após receber água e alimentação, Foi deixado sob cuidados médicos no Hospital Márcio Cunha em Ipatinga, acompanhado por sua filha.