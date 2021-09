Idoso preso injustamente morre ao deixar penitenciária após 32 dias

Júnior também argumentou que a prisão era um constrangimento ilegal, pois, caso houvesse condenação, ela seria em regime aberto, devido aos bons antecedentes. E caso Silva pegasse pena máxima, ficaria no regime semiaberto, de acordo com o jornal.

Durante o período em que ficou preso, Silva não teve contato com a família ou advogados. De acordo com o jornal O Globo, havia um impedimento a visitas por causa de uma greve dos policiais penais de Alagoas. A família do idoso disse que ele passou mal devido à ansiedade para deixar a penitenciária.

