Idoso em leito de hospital morre após ser atingido por bala perdida

A bala ficou alojada no crânio do paciente e ele não resistiu aos ferimentos, segundo os familiares.

Os familiares do paciente, identificado como Daniel Ribeiro da Silva, informaram que ele estava internado no hospital há dois anos, após sofrer um AVC. A bala que o atingiu atravessou uma parede e o acertou na têmpora, parte lateral da cabeça.

Um paciente idoso, de 68 anos, que estava internado em um hospital de Vitória, no Espírito Santo, morreu na madrugada deste domingo (25) após ser atingido por uma bala perdida. Um tiroteio próximo do hospital foi registrado desde o início da madrugada, conforme informações do site A Gazeta.

