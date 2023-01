Idoso é suspeito de matar vizinho que soltava rojões para comemorar vitória

O tiro foi feito com uma espingarda de pressão, munida com chumbinho. Francisco foi atingido na cabeça. Francisco agonizou até a morte.

Francisco Nicolas Lopes, de 38 anos, foi assassinado com tiros de espingarda após soltar rojões durante uma comemoração em família na última segunda-feira (2). O caso aconteceu em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.