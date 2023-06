Idoso é aprovado aos 92 anos no exame da OAB: 'Muito a contribuir'

Desde formado, Domingos se dedicou à carreira no Banco do Brasil, onde exerceu cargos de confiança, e no escritório jurídico de uma empresa de transportes.

Domingos Pereira Valverde, de 92 anos, é o mais novo advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO). Isso porque no último dia 29 de maio ocorreu a solenidade de entrega da sua carteira que o habilita para advogar.

