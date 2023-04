Idosa vai operar tornozelo e sai com a perna amputada

A mulher estava internada desde o dia 19 de abril para corrigir uma fratura no tornozelo, no entanto, uma equipe médico amputou a perna da paciente na altura da coxa..

Maria José, de 73 anos teve a perna amputada após um erro médico. A idosa havia sido internada para fazer apenas uma cirurgia no tornozelo. O caso aconteceu no Horpital Geral do Estado, dem Maceió, na sexta-feira (21).

