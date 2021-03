Idosa recebe doses diferentes de vacinas contra a Covid-19

O Ministério da Saúde disse irá se manifestar após apurar as informações sobre esse tipo de evento com a área técnica da pasta.

A neta da idosa procurou a Secretaria Municipal de Saúde após perceber a troca, já que a família está preocupada com possíveis efeitos colaterais ou que a idosa seja contaminada com o vírus.

Conforme a família, agentes da Secretaria Municipal de Saúde retornaram à casa da idosa na segunda-feira (8) para aplicar a segunda dose. No entanto, desta vez, os profissionais usaram a CoronaVac, do Instituto Butantan.

Segundo um site de notícias do Globo, familiares da idosa contaram que ela recebeu a primeira dose da vacina no dia 9 de fevereiro. Na época, o imunizante aplicado foi a vacina de Oxford, da Fiocruz.

