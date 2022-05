Idosa passa 1 mês com dor abdominal e médicos descobrem cisto de 5 kg; veja

A presença do cisto foi detectada através de uma tomografia e a cirurgia foi realizada com equipe formada por dois cirurgiões, um enfermeiro e duas técnicas de enfermagem, além de um anestesista que realizou apenas a sedação local na idosa. Nas redes sociais o hospital compartilhou fotos da cirurgia bem-sucedida.

Uma idosa de 66 anos se queixava de fortes dores no abdômen e dificuldades no sistema digestório há cerca de 1 mês. Médicos do Hospital Regional de Bom Jesus no Piauí encontraram um cisto de 5 kg em um dos ovários da idosa, e removido em uma cirurgia de emergência.

