Idosa ensina 'Alexa' a rezar e viraliza nas redes sociais

O vídeo em que uma idosa, de 82 anos, ensina a assistente virtual Alexa a rezar viralizou nas redes sociais. O dispositivo inteligente de voz foi um presente da neta Jéssica Meireles, com a intenção de que a idosa fosse lembrada dos horários dos medicamentos. Agora ela foi pra oração de São Francisco pic.twitter.com/fBGL2PMtO6 — FALA JEJÉ (@JeMeireles13) December 25, 2021 Durante o almoço de Natal, a neta comentou que a Alexa podia até mesmo rezar com ela. "Aí começou a pérola da Alexa catequizada, agora ela tá rezando o terço no meio do almoço", comentou Jéssica. Dona Elza garante que aprovou o presente. "Achei bom, ela ensina muita coisa pra gente", mas admitiu que se a irritasse "ia dar um chute nela", brincou.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.