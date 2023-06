Idosa diz não ter percebido que dormiu 3 dias ao lado de marido morto

“É estranho o fato do meu pai estar de calça jeans, bem-arrumado e deitado. Meu pai era um homem que sentia muito calor, dormia só de bermuda e se deitava no canto da parede. Ele estava deitado do outro lado da cama, onde não gostava de ficar. É muito estranho tudo isso”, acrescentou a filha, em rede social.

A filha do primeiro casamento do homem pede para que o caso seja investigado, pois acredito que ele tenha sido espancado.

Segundo o UOL, ela contou para a polícia que acreditou que todo esse tempo acreditava que Hélio estava dormindo, e que chegou a deitar várias vezes ao seu lado, mas acabou notando um sangramento do nariz do marido.

