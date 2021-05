Idosa de 77 anos que recusou vacina morre com Covid-19

Após recusar tomar a vacina contra Covid-19, uma idosa de 77 anos morreu após ser diagnosticada com a doença. O caso ocorreu, neste domingo (23), no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde nas redes sociais.

