Idosa cai do 9º andar ao limpar janela de apartamento

A Secretaria de Segurança Pública registrou a ocorrência como morte suspeita na Delegacia do Guarujá. A Polícia Civil ainda investiga as circunstâncias da morte.

Lourdes Xavier de Carvalho, de 76 anos, morreu após cair do 9º andar de um prédio no Guarujá, em São Paulo, neste domingo (28). O acidente aconteceu enquanto limpava a janela do apartamento.

