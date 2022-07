ID Jovem oferece benefícios para quem tem entre 15 e 29 anos de idade

Quem está inscrito no CadUnico, o Cadastro Único para programas sociais, conta com um benefício voltado para quem tem entre 15 e 29 anos de idade.

É a ID Jovem, a carteira de identidade oferecida para jovens cujas famílias recebem até dois salários mínimos.

Com o documento, o jovem tem isenção da taxa para emissão de Carteira de Identidade Estudantil, e outros benefícios, como informa o secretário nacional da Juventude, Luiz Felipe Custódio.

A ID Jovem permite ainda outras vantagens, como duas vagas gratuitas e duas com 50% de desconto em transporte interestadual, por veículo, embarcação ou trem comum.

Para emitir a ID Jovem, é preciso antes conferir se o beneficiário possui o NIS - Número de Identificação Social – encontrado no endereço eletrônico do Cadastro, ou no aplicativo Meu CadÚnico. Também é possível conferir ligando para o número 0800 707 2003.

Com o NIS, o jovem poderá gerar a Identidade pelo aplicativo ID Jovem, disponível para os sistemas Android e IOS, ou pelo endereço eletrônico do ID Jovem, informando o número do NIS; nome completo, data de nascimento e nome completo da mãe. Caso não tenha o NIS ou não esteja com o CadÚnico atualizado nos últimos dois anos, é preciso procurar um Cras, Centro de Referência de Assistência Social, o mais próximo de casa, e lá se inscrever no programa.