Ibama destrói avião, helicóptero e maquinários de garimpeiros em Terra Yanomami

Avião, helicóptero e maquinários usados por garimpeiros ilegais na Terra Indígena Yanomami foram destruídos por fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). As novas imagens da operação foram divulgadas, nessa sexta-feira (10).

Os garimpeiros fugiram para a flores e deixaram todos os equipamentos para trás, incluindo uma escavadeira e pertences no acampamento que foi montado. Cassiterita, minério que foi extraído da terra indígena, foi achado no local.

Além do Ibama, agentes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e da Força Nacional de Segurança Pública estão no território desde o dia 7 de fevereiro. Segundo o levantamento do Governo Federal, ao menos 20 mil garimpeiros exploram o território Yanomami, onde cerca de 30 mil indígenas habitam.