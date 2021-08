Hospital Militar é acusado de testar proxalutamida em pacientes com covid

O Ministério Público do Rio Grande do Sul investiga o caso de um suposto teste com o remédio proxalutamida, que teria ocorrido sem autorização no Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre.

Cinquenta pessoas infectadas com a covid-19 teriam participado dos testes. Segundo a Anvisa, nenhum pedido de importação da proxalutamida é feito desde 2018 para o Brasil.

O órgão ainda esclareceu que apenas dois estudos clínicos com o uso de medicamento em humanos foram autorizados no Brasil e que ambos são realizados pelo laboratório patrocinador do mesmo.

O hospital militar ainda não se manifestou sobre a denúncia, mas informou que deve divulgar uma nota na tarde desta quarta-feira (25).

A proxalutamida foi testada em pacientes no Amazonas. Os estudos foram realizados pela Samel em parceria com com a empresa americana Applied Biology.

O estudo foi marcado por polêmicas e também houve a suspeita de que o medicamento teria sido administrado sem autorização em mais pessoas do que previa o projeto da pesquisa.

Além disso, cerca de 200 pessoas morreram durante os testes.