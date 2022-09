Hospital e médico são condenados por esquecimento de gaze e fio de metal dentro de paciente

Com informações da assessoria do TJ-AC

A paciente vítima do erro médico relatou que tinha ido fazer uma cirurgia de retirada de cisto no ovário em dezembro de 2016 e que foi esquecido dentro de seu abdômen uma gaze e fio metálico, que só foram retirados em setembro de 2017.

A relatora do caso, desembargadora Eva Evangelista, votou por manter a sentença, determinando que aos condenados que paguem solidariamente: os danos materiais no valor de R$ 1.729,83; os lucros cessantes pelo tempo que a mulher ficou sem trabalhar (de dezembro de 2016 a setembro de 2017); e, R$ 30 mil de reparação extrapatrimonial.

O Tribunal de Justiça do Acre, por meio da 1ª Câmara Cível, decidiram manter a condenação do Hospital Santa Juliana e do médico responsável por erro durante cirurgia. Eles foram responsabilizados por esquecerem uma gaze (compressa médica) e fio de metal dentro do abdômen de uma paciente.

