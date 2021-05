Honraria concedida a Dr. Jairinho na Alerj é revogada

O texto agora será promulgado pelo presidente da Alerj, deputado André Ceciliano e publicado no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias.

O deputado declarou que a Medalha Tiradentes é destinada à pessoas relevantes da causa pública do Estado do Rio de Janeiro e que, por isso, não é cabível que pessoas envolvidas em escândalos tão brutais e acusações de agressões a mulheres e seus filhos, estejam entre os homenageados.

A votação do projeto, de autoria do deputado Noel de Carvalho, do PSDB, foi feita rapidamente, após votação em discussão única realizada nesta quarta-feira, na sessão presidida pelo deputado Welington José.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.