Homem trans dá à luz ao primeiro filho: 'grande amor da minha vida'

"Desse momento para frente, eu não fui mais o mesmo. Meu corpo ainda vibra de dentro para fora, não consigo desgrudar nenhum minuto sequer, tenho ciúmes de qualquer aproximação que não for a minha ou a da mãe dele ", escreveu ele no Instagram.

O ex-participante do reality 'O crush perfeito', Roberto Bete, deu à luz ao primeiro filho, Noah. Ele é trans e é casado com Erika Fernandes, que é uma mulher trans.

