Homem tenta esfregar pênis em lutadora de Muay Thai e recebe mata-leão; vídeo

A lutadora de Muai Thai e capoeirista Bianca Barreto reagiu a um assédio dentro do ônibus lotado que percorria a avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém. O homem chegou a abrir o zíper da calça para esfregar o pênis na vítima. Porém, a mulher imobilizou o abusador com um golpe de ‘mata-leão’. O caso ocorreu na última quarta-feira (20) e, as imagens feitas por passageiros viralizaram nas redes sociais no domingo (25).

