Homem tem flecha cravada nas costas após desentendimento com vizinho

A vítima teria tido um desentendimento com o vizinho, e no momento que consertava uma motocicleta em sua garagem, foi atingido por uma flecha, disparada pelo desafeto.

Um homem de 39 anos ficou com uma flecha cravada nas costas, na cidade de Bom Jesus do Galho, em Minas Gerais, no último domingo (17), após briga com um vizinho, 43 anos. Ambos não tiveram os nomes revelados.

