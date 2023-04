Homem "surta" e esfaqueia sete pessoas dentro de hospital

As vítimas do ataque foram socorridas e não correm risco de morte.

Nesta madrugada, ele voltou ao local já bastante alterado. Ele passou por uma consulta, mas no momento em que a equipe foi tentar aplicar uma medicação nele, o acusado surtou, sacou uma faca e começou a golpear as pessoas aleatoriamente.

Um homem esfaqueou sete pessoas, entre pacientes, médicos e enfermeiros, durante um surto na madrugada desta sexta-feira (7), dentro do Hospital José Nigro Neto, localizado no município de Américo Brasiliense, em São Paulo.

