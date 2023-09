Homem sofre parada cardiorrespiratória ao se engasgar com coxinha

Um homem, de 49 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória no município de São Bento do Sul, em Santa Catarina, após se engasgar com um pedaço de coxinha, no sábado (9).

Sem pulso, ele foi encontrado desacordado em casa por agentes do Corpo de Bombeiros que desobstruiram a via aérea do homem e realizaram massagem cardíaca por cerca de 20 minutos, até ele restabelecer novamente os batimentos.

Ele foi levado ao Hospital e Maternidade Sagrada Família e não corre risco de morte.