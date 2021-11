Homem se passa por cliente e tenta estuprar dona de loja em provador; vídeo

Câmeras registraram o momento em que um homem entra em uma loja se passando por cliente, para cometer um estupro contra a microempresária identificada como Fernanda Aparecida da Silva, 27, que o atendeu em seu estabelecimento no dia 11 deste mês em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais.

Homem se passa por cliente e tenta estuprar dona de loja em provador pic.twitter.com/B3fGbvTJRa — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 17, 2021

Fernanda informou que o homem entrou na loja e disse que procurava uma camisa, mas, durante o atendimento o suspeito a obrigou a entrar no provador, a vítima pensou que se tratava de um assalto, mas, foi surpreendida com a ordem de abaixar as calças. No vídeo é possível ver o momento em que ambos entram no provador.

A vítima relatou que se recusou a abaixar as calças, momento em que o agressor estourou o botão da vestimenta e colocou a mão a força nas partes íntimas da mulher. Fernanda reagiu e deu um soco no peito dele e ameaçou gritar.

As câmeras registraram o suspeito saindo do provador e depois caminhando na rua como se nada tivesse acontecido. Já a vítima em choque, permaneceu em prantos no provador até conseguir pedir ajuda a companheira e a polícia. Fernanda registrou o caso e até o momento o homem ainda não foi localizado.