Homem se masturba em academia, apanha e é preso; vídeo

Um argentino foi preso na última sexta-feira (1), após se masturbar em uma academia no Distrito Federal. Circulam nas redes sociais vídeos do homem de joelhos, enquando uma mulher lhe acerta tapas no rosto.

Mulher bate em homem que se masturbou em academia pic.twitter.com/EAaCsNXLUy — Babilônia (@hamudaniel19) April 2, 2022

Após ser levado à Delegacia de Polícia, o delegado-chefe Hudson Maldonado relatou que duas adolescentes de 14 e 15 anos prestaram queixa contra o homem. Ele negou as acusações e alegou que estava apenas "ajeitando as coisas" e "analisando a postura". Afirmou ainda que sofreria com problemas psicológicos e fazia uso de medicações sem dar maiores detalhes.