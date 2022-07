Homem rouba carro de padre e distribui R$ 10 mil de dízimo em comunidade

Evandro Gabriel, de 24 anos, foi preso após roubar carro de um padre e distribuir o dinheiro do dízimo para moradores de uma comunidade na cidade de Caruaru, em Pernambuco. O caso aconteceu no durante a semana.

A Polícia Militar disse que foi acionada após um pedestre ter visto um carro trafegando apenas com três pneus e uma roda na carcaça. Os militares foram atrás e encontraram o carro.

Dentro do veículo havia várias batinas e uma bolsa com dinheiro. O suspeito contou para a polícia que aceitou uma carona do padre, e que em certa parte do trajeto, decidiu assaltá-lo.

O suspeito disse ainda que só descobriu que havia dinheiro dentro do automóvel minutos depois. "Eu peguei e distribuí. Cheguei na comunidade e fiquei gritando: 'Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro, galera, chega aí'. E fui dando o dinheiro".

Já o padre, disse em suas redes sociais que estava se sentindo mal no veículo e precisou ir a um hospital, momento em que foi abordado por um homem drogado e armado. Com medo, ele correu e deixou o veículo com o suspeito dentro. Dos R$ 23 mil provenientes de dizimistas para obras na igreja, R$ 10 mil não foram recuperados.