Homem relata assédio após divulgar trabalhos como diarista

O diarista Gautyelle Costa Machado, de 31 anos, denunciou que tem sido vítima de diversos episódios de assédio desde que resolveu trabalhar no ramo. As informações foram divulgadas neste sábado (21) pelo G1.

De acordo com o diarista, que mora em Jundiaí (SP), ele resolveu trabalhar com faxina desde que perdeu o emprego em uma empresa por conta da pandemia. “Eu preciso pagar pensão e me deu um desespero. Como eu gosto de limpar casa, comecei a divulgar na internet, fiz uma arte bem legal com uma foto minha, uma descrição. Daí eu já recebi bastante críticas por causa da foto e depois começaram os assédios”, disse ao G1.

Segundo Gautyelle, as propostas que surgiram depois eram convites de mulheres e homens para que ele fosse garoto de programa. Algumas propostas lhe deixaram constrangido e ele buscou explicar que não era esse trabalho que ele oferecia.

Gautyelle conta que nunca pensou em registrar uma denúncia formal, pois sempre tentou lidar com as situações com conversas.