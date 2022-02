Homem que teve pênis cortado pela ex durante o sexo será investigado por estupro contra criança

O caso aconteceu na última quarta (16). A mulher informou em depoimento que seu filho de 4 anos relatou sobre os abusos que sofreu. Após saber da situação, a suspeita marcou um encontro com o ex na casa dele e cortou o pênis da vítima durante o sexo. O suspeito segue internado em estado grave no Hospital Regional de Betim.

