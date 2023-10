Homem que matou 4 crianças durante ataque a creche em Blumenau será ouvido hoje

O homem acusado de matar quatro crianças na Creche Bom Pastor, em Blumenau, em abril deste ano, será ouvido, nesta sexta-feira (6) pela Justiça de Santa Catarina. O depoimento será feito de forma remota onde as partes apresentam as provas e argumentos do caso perante à Justiça. Até hoje, a identidade do réu não foi divulgada.

As vítimas eram todas estudantes entre 4 e 7 anos. O ataque ocorreu na manhã de 5 de abril quando o assassino pulou o muro da creche e atacou as crianças com uma machadinha. Após o crime, o homem se entregou à Polícia Militar.

As vítimas são Bernardo Cunha Machado, de 5 anos; Bernardo Pabst da Cunha, de 4 anos; Larissa Maia Toldo, de 7 anos; Enzo Marchesin Barbosa, de 4 anos.

Além do assassino, nove testemunhas devem ser ouvidas nesta tarde. Na quinta-feira (5), seis pessoas prestaram depoimento durante a audiência de instrução.

O réu é acusado de quatro homicídios qualificados por motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e crime contra menores de 14 anos e por cinco tentativas de homicídio qualificado.