Homem que engravidou a própria filha 8 vezes continua foragido

O produtor rural João das Chagas Ribeiro Mourão, 68, que foi preso em 2012 por engravidar a própria filha oito vezes, está foragido há dois anos. Ele fugiu da prisão após iniciar o regime semiaberto no dia 4 de novembro de 2019.



O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) informou que o idoso deveria ter se apresentado ao monitoramento eletrônico no dia seguinte, mas ele não retornou. O homem manteve um relacionamento incestuoso com a própria filha entre 2002 e 2012.



A jovem relatou que engravidou oito vezes, mas dois filhos mais velhos morreram. Com o próprio pai, Júlia criou seis filhos e todos possuem algum tipo de deficiência. Ela foi resgatada na comunidade Lago dos Paus, no Rio Gregório (AM). João ainda chegou a relatar na época da prisão que não sabia que errado a relação.



Ele também informou que passou a se interessar pela jovem quando ela tinha 20 anos. Júlia disse na época que ela não tinha informação e não sabia que era errado, e o pai a fazia guardar segredo sobre a relação entre ambos.